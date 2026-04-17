Долар і євро дорожчають у банках: чи вигідніше купувати валюту в обмінниках
У п'ятницю, 17 квітня, офіційний курс долара в Україні становить 43,63 гривні, а євро – 51,42 гривні. Водночас українські банки та обмінники пропонують інші ціни.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 17 квітня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,50 гривні (+15 копійок), а продаж по 44,05 гривні (+20 копійок).
- Купівля євро проходить по 51,25 гривні (+20 копійок), а продаж – по 51,95 гривні (+18 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,76 гривні (+1 копійка), а продаж – по 43,85 гривні (+5 копійок).
- Натомість купівля євро проходить по 51,40 гривні (без змін), а продаж – по 51,59 гривні (-1 копійка).
Який курс в обмінниках?
- За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,28 гривні (-2 копійки), а продають – по 43,86 гривні (+3 копійки).
- Євро купують по 51,22 гривні (-3 копійки), а продають – по 51,85 гривні (+15 копійок).
Чи змінять облікову ставку та що буде з депозитами у квітні 2026 року?
Для 24 Каналу директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв, пояснив, що рівень інфляції в Україні залишається помірним навіть попри кризу з пальним. Тож, гривневі депозити не втратять свожї цінності. Навіть навпаки українці зможуть отримати від них незначний пасивний прибуток.
Зокрема 30 квітня Нацбанк має переглянути облікову ставку. Нинішній показник у 15% можуть підвищити до до 15,5% або відразу 16%. Остаточне рішення залежатиме від факторів, що пов'язані з війною Росії в Україні та з факторами, що відповідають за міжнародну допомогу на 2026 рік.