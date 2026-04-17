Долар і євро дорожчають у банках: чи вигідніше купувати валюту в обмінниках

Для 24 Каналу директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв , пояснив, що рівень інфляції в Україні залишається помірним навіть попри кризу з пальним. Тож, гривневі депозити не втратять свожї цінності. Навіть навпаки українці зможуть отримати від них незначний пасивний прибуток.

Зокрема 30 квітня Нацбанк має переглянути облікову ставку. Нинішній показник у 15% можуть підвищити до до 15,5% або відразу 16%. Остаточне рішення залежатиме від факторів, що пов'язані з війною Росії в Україні та з факторами, що відповідають за міжнародну допомогу на 2026 рік.