Долар може ще більше зрости в ціні, але є ризики: прогноз від топового банку США
- Стратеги Goldman Sachs прогнозують подорожчання долара США через недооцінку впливу тарифної політики адміністрації Трампа.
- Індекс долара зріс після обрання Трампа, але останнім часом зростання сповільнилося через переоцінку впливу торгових конфліктів.
- Тарифи Трампа мають різний вплив на валютні курси, і їхні ризики недооцінені, що підвищує інвестиційну привабливість долара.
Стратеги Goldman Sachs поділилися новим прогнозом для долара США. Експерти пояснили, які фактори найбільше впливають на динаміку долара на валютному ринку та чого чекати далі.
Що буде з доларом в 2025 році
У Goldman Sachs заявили, що на ринку є передумови для подорожчання долара США. Стратеги вважають, що валютний ринок недооцінює потенційний вплив одного з головного інструментів, який наразі активно використовує адміністрація Трампа. Про це пише 24 Канал з посиланням на видання Bloomberg.
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Йдеться про тарифну політику чинного президента США Дональда Трампа. В аналітичному звіті Карен Райхготт Фішман та Лексі Кантер вказали на такі моменти:
- Не всі тарифи мають однаковий вплив на валютні курси.
- Ризики пов'язані з тарифами адміністрації Трампа недооцінені. Про це свідчить зниження премії у ключових валютних парах останніми тижнями.
- На цьому фоні інвестиційна привабливість долара лише зростає.
Водночас Атанасіос Вамвакідіс з Bank of America вважає, що митна політика Трампа може спровокувати знецінення долара США. За його словами, головна умова падіння курсу долара – це рішення торгових партнерів США почати відповідати на їхні дії.
Важливо! Експерти з Goldman Sachs також заявили, що головний ризик для долара наразі – це зустрічні тарифи на мита США. Нагадаємо, Трамп запровадив тарифи на алюміній та сталь для всіх країн без винятку. Також він посилив митну політику проти Китаю.
Що відбувалося з доларом після перемоги Трампа
Нагадаємо, що Індекс долара США продемонстрував значне зростання після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у листопаді 2024 року. Річ у тому, що інвестори очікували на зростання інфляції та подальше підвищення прибутковості американських облігацій на тлі економічної політики Трампа, яка сфокусована на протекціонізмі.
Проте протягом останнього місяця зростання долара сповільнилося, а казначейські облігації зміцнилися. Це свідчить про те, що на ринку переоцінили потенційний вплив ескалації торгівельної війни на економічне зростання.
У понеділок, 24 лютого, Індекс долара США коливається на рівні 106,57. За останній місяць долара впав в ціні на 0,66%, тоді як з початку року – на 1,70%, інформує MarketWatch.