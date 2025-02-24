Що буде з доларом в 2025 році

У Goldman Sachs заявили, що на ринку є передумови для подорожчання долара США. Стратеги вважають, що валютний ринок недооцінює потенційний вплив одного з головного інструментів, який наразі активно використовує адміністрація Трампа. Про це пише 24 Канал з посиланням на видання Bloomberg.

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Йдеться про тарифну політику чинного президента США Дональда Трампа. В аналітичному звіті Карен Райхготт Фішман та Лексі Кантер вказали на такі моменти:

Не всі тарифи мають однаковий вплив на валютні курси.

Ризики пов'язані з тарифами адміністрації Трампа недооцінені. Про це свідчить зниження премії у ключових валютних парах останніми тижнями.

На цьому фоні інвестиційна привабливість долара лише зростає.

Водночас Атанасіос Вамвакідіс з Bank of America вважає, що митна політика Трампа може спровокувати знецінення долара США. За його словами, головна умова падіння курсу долара – це рішення торгових партнерів США почати відповідати на їхні дії.

Важливо! Експерти з Goldman Sachs також заявили, що головний ризик для долара наразі – це зустрічні тарифи на мита США. Нагадаємо, Трамп запровадив тарифи на алюміній та сталь для всіх країн без винятку. Також він посилив митну політику проти Китаю.

Що відбувалося з доларом після перемоги Трампа

Нагадаємо, що Індекс долара США продемонстрував значне зростання після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у листопаді 2024 року. Річ у тому, що інвестори очікували на зростання інфляції та подальше підвищення прибутковості американських облігацій на тлі економічної політики Трампа, яка сфокусована на протекціонізмі.

Проте протягом останнього місяця зростання долара сповільнилося, а казначейські облігації зміцнилися. Це свідчить про те, що на ринку переоцінили потенційний вплив ескалації торгівельної війни на економічне зростання.

У понеділок, 24 лютого, Індекс долара США коливається на рівні 106,57. За останній місяць долара впав в ціні на 0,66%, тоді як з початку року – на 1,70%, інформує MarketWatch.