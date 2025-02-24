Что будет с долларом в 2025 году

В Goldman Sachs заявили, что на рынке есть предпосылки для подорожания доллара США. Стратеги считают, что валютный рынок недооценивает потенциальное влияние одного из главных инструментов, который сейчас активно использует администрация Трампа. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание Bloomberg.

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Речь идет о тарифной политике действующего президента США Дональда Трампа. В аналитическом отчете Карен Райхготт Фишман и Лекси Кантер указали на такие моменты:

Не все тарифы имеют одинаковое влияние на валютные курсы.

Риски связанные с тарифами администрации Трампа недооценены. Об этом свидетельствует снижение премии в ключевых валютных парах в последние недели.

На этом фоне инвестиционная привлекательность доллара только растет.

В то же время Атанасиос Вамвакидис из Bank of America считает, что таможенная политика Трампа может спровоцировать обесценивание доллара США. По его словам, главное условие падения курса доллара – это решение торговых партнеров США начать отвечать на их действия.

Важно! Эксперты из Goldman Sachs также заявили, что главный риск для доллара сейчас – это встречные тарифы на пошлины США. Напомним, Трамп ввел тарифы на алюминий и сталь для всех стран без исключения. Также он ужесточил таможенную политику против Китая.

Что происходило с долларом после победы Трампа

Напомним, что Индекс доллара США продемонстрировал значительный рост после победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре 2024 года. Дело в том, что инвесторы ожидали роста инфляции и дальнейшее повышение доходности американских облигаций на фоне экономической политики Трампа, которая сфокусирована на протекционизме.

Однако в течение последнего месяца рост доллара замедлился, а казначейские облигации укрепились. Это свидетельствует о том, что на рынке переоценили потенциальное влияние эскалации торговой войны на экономический рост.

В понедельник, 24 февраля, Индекс доллара США колеблется на уровне 106,57. За последний месяц доллара упал в цене на 0,66%, тогда как с начала года – на 1,70%, информирует MarketWatch.