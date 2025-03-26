Долар подорожчав до пікового рівня за кілька тижнів

Долар зміцнює позиції на ринку, оскільки ринок реагує на нові дані про економіку США. Водночас на валюту впливає невизначеність щодо торгівлі, яку спровокувала команда Трампа.

Що відбувається з доларом США

Під час торгів у середу, 26 березня, долар США досягнув найвищого рівня за три тижні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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На долар США тиснуть нові дані, які свідчать про ослаблення першої економіки світу, а також невизначеність торгової політики країни. Перш за все йдеться про мита, які запровадила та може ввести у майбутньому адміністрація Дональда Трампа. Для прикладу, у США розглядають запровадження тарифів на імпорт міді. На фоні цього ціна на мідь встановила новий рекорд.

Цікаво, що на початку тижня стало відомо, що ділова активність у США зросла у березні, проте очікування бізнесів на рік впали до другого найнижчого рівня з жовтня 2022 року. Також стало відомо, що впевненість споживачів впала до найнижчого рівня за понад 4 роки.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Скільки коштує долар США на сьогодні

На момент створення цього матеріалу, Індекс долара США торгується на рівні 104,38, зрісши на 0,20%, інформує MarketWatch. Протягом дня індекс долара коливається в діапазоні від 104,18 до 104,47. З січня 2025 року долар США подешевшав на 3,78%. Ба більше, долар у 2025 році зафіксував найслабший початок року з 2008 року.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: