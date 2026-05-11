Валюта пішла вгору: скільки гривень у 100 доларах тепер

Долар сьогодні пішов вгору. Валюта відчутно зросла саме після вихідних. Водночас ситуація на валютному ринку загалом стабільна.

Як змінився курс долара 11 травня 2026 року?

Офіційний курс долара, станом на 11 травня – 43,86 гривні, повідомляє НБУ.

Водночас, як показують дані видання "Мінфін", у банку середній курс долара, станом на сьогодні, такий:

купівля – 43,63 гривні за долар США;

продаж – 44,13 гривні за долар США.

В обмінниках курс також дещо змінився:

купівля – 43,80 гривні за долар США;

продаж – 43,87 гривні за долар США.

У ексклюзивному коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько вказала, що протягом 11 – 15 травня курс долара буде відносно стабільним. На ринку відсутній гострий дефіцит валюти. До того ж є достатня пропозиція долара.

Ганна Золотько Членкиня правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Одним із ключових чинників минулого тижня стало повернення значних обсягів гривневої ліквідності в систему – 90 мільярдів євро, які фактично "розморозилися" через бюджетні виплати та фінансові операції держави. Такі обсяги зазвичай створюють додатковий тиск на валютний ринок, адже частина коштів переходить у попит на валюту як з боку бізнесу, так і з боку населення.

Золотько каже, що саме цією ситуацією пояснюється стрибок на початку тижня. Валюта сягнула психологічної позначки – 44 гривні за долар.

За скільки можна купити 100 доларів зараз?

у банку придбання 100 доларів наразі обійдеться в приблизно – 4 413 гривень

в обміннику 100 доларів можна буде придбати за орієнтовно – 4 387 гривень.

Скільки можна отримати, якщо здати 100 доларів зараз?

при здачі 100 доларів у банк, реально виручити орієнтовно – 4 363 гривень;

в обміннику за 100 доларів уже можна буде виручити майже – 4 380 гривень

