Валюта встановила рекорд: скільки гривень у 200 доларах тепер

Долар знову зріс. Зокрема, підвищився саме офіційний курс до рекордного рівня. Скільки гривень у 200 доларах тепер, розповідаємо далі.

Який курс долара 27 травня 2026 року?

Станом на 27 травня, офіційний курс долара – 44,2767 гривні, повідомляє НБУ.

Читайте також Курс долара знову побив рекорд: яку ціну встановив НБУ на 27 травня

Відчутні зміни і в банках, там, як повідомляє видання "Мінфін", середній курс там такий:

купівля – 44,05 гривні за долар США;

продаж – 44,49 гривні за долар США.

А в обмінниках ситуація з курсом наступна:

купівля – 44,10 гривні за долар США;

продаж – 44,20 гривні за долар США.

До кінця травня значних коливань не передбачається. Як вказав у коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, зміни на ринку передбачувані.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" На початку травня офіційний курс долара становив близько 43,96 гривні. Якщо станом на початок червня він перебуватиме в межах 44 – 44,15 гривні, то зміна за місяць буде майже непомітною (0,1 – 0,4%).

За скільки зараз можна купити 200 доларів?

у банку 200 доларів можна купити за приблизно – 8 898 гривень;

в обміннику придбання 200 доларів обійдеться в орієнтовно – 8 840 гривень.

Скільки зараз можна виручити за 200 доларів?

якщо здати 200 доларів в банк, можна отримати орієнтовно – 8 810 гривень;

при здачі 200 доларів в обмінник вдасться виручити орієнтовно – 8 820 гривень.

Що важливо знати про обмін доларів?