Акції S&P 500 відновили свій ріст і перевищили позначку 6600 напередодні рішення ФРС. Зростають і казначейські облігації. А от долар, навпаки, знижується.

Чому змінюється ситуація на фінринках?

Трейдери очікують, що в середу відбудеться зниження ставок Федеральної резервної системи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Уолл-стріт розпочала тиждень зі зростання, оскільки трейдери вважають скорочення ставок Федеральної резервної системи в середу неминучим, водночас очікуючи підтвердження від посадовців щодо ставок на серію скорочень, які триватимуть і наступного року,

– зазначає Bloomberg.

Основні зміни у секторі акцій:

Станом на ранок 15 вересня, індекс S&P 500 зріс на – 0,4%;

індекс Nasdaq 100, своєю чергою, – зріс на 0,4%;

індекс MSCI World – збільшився на 0,4%

Зверніть увагу! А от промисловий індекс Доу-Джонса майже не зазнав змін.

Що відбувається з доларом?

Bloomberg Dollar Spot Index сьогодні впав на 0,2%. Відповідно, інші валюти, відносно долара зросли так:

Євро подорожчав на 0,2%. Внаслідок цього євровалюта сягнула – 1,1760 долара.

Британський фунт зріс в ціні на 0,3%, досягнувши 1,3603 долара.

Зросла в ціні і японська єна. Загалом вона збільшилась на 0,3% і склала 147,29 за долар

Головні фінансові новини 15 вересня