Дорожает все кроме доллара: как изменилась ситуация на финансовых рынках сегодня
- Индексы S&P 500, Nasdaq 100, и MSCI World выросли на 0,4%, тогда как промышленный индекс Доу-Джонса остался почти без изменений.
- Bloomberg Dollar Spot Index упал на 0,2%, что повлекло рост евро, британского фунта и японской иены относительно доллара.
Акции S&P 500 возобновили свой рост и превысили отметку 6600 в преддверии решения ФРС. Растут и казначейские облигации. А вот доллар, наоборот, снижается.
Почему меняется ситуация на финрынках?
Трейдеры ожидают, что в среду состоится снижение ставок Федеральной резервной системы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Уолл-стрит начала неделю с роста, поскольку трейдеры считают сокращение ставок Федеральной резервной системы в среду неизбежным, одновременно ожидая подтверждения от чиновников по ставкам на серию сокращений, которые продлятся и в следующем году,
– отмечает Bloomberg.
Основные изменения в секторе акций:
- По состоянию на утро 15 сентября, индекс S&P 500 вырос на – 0,4%;
- индекс Nasdaq 100, свою очередь, – вырос на 0,4%;
- индекс MSCI World – увеличился на 0,4%
Обратите внимание! А вот промышленный индекс Доу-Джонса почти не претерпел изменений.
Что происходит с долларом?
Bloomberg Dollar Spot Index сегодня упал на 0,2%. Соответственно, другие валюты, относительно доллара выросли так:
- Евро подорожал на 0,2%. Вследствие этого евровалюта достигла – 1,1760 доллара.
- Британский фунт вырос в цене на 0,3%, достигнув 1,3603 доллара.
- Выросла в цене и японская иена. В общем она увеличилась на 0,3% и составила 147,29 за доллар
Главные финансовые новости 15 сентября
Китайский регулятор утверждает, что Nvidia нарушила антимонопольное законодательство. Вследствие выявления этих нарушений, акции компании упали на 2,1%.
По состоянию на утро 15 сентября, нефть ощутимо подорожала. В частности, марка Brent достигла – 67,33 доллара за баррель, WTI – 63,03 доллара за баррель, Urals – 62,90 доллара за баррель.