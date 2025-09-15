Акции S&P 500 возобновили свой рост и превысили отметку 6600 в преддверии решения ФРС. Растут и казначейские облигации. А вот доллар, наоборот, снижается.

Почему меняется ситуация на финрынках?

Трейдеры ожидают, что в среду состоится снижение ставок Федеральной резервной системы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Уолл-стрит начала неделю с роста, поскольку трейдеры считают сокращение ставок Федеральной резервной системы в среду неизбежным, одновременно ожидая подтверждения от чиновников по ставкам на серию сокращений, которые продлятся и в следующем году,

– отмечает Bloomberg.

Основные изменения в секторе акций:

По состоянию на утро 15 сентября, индекс S&P 500 вырос на – 0,4%;

индекс Nasdaq 100, свою очередь, – вырос на 0,4%;

индекс MSCI World – увеличился на 0,4%

Обратите внимание! А вот промышленный индекс Доу-Джонса почти не претерпел изменений.

Что происходит с долларом?

Bloomberg Dollar Spot Index сегодня упал на 0,2%. Соответственно, другие валюты, относительно доллара выросли так:

Евро подорожал на 0,2%. Вследствие этого евровалюта достигла – 1,1760 доллара.

Британский фунт вырос в цене на 0,3%, достигнув 1,3603 доллара.

Выросла в цене и японская иена. В общем она увеличилась на 0,3% и составила 147,29 за доллар

Главные финансовые новости 15 сентября