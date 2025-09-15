Укр Рус
Финансы Финансовые новости Дорожает все кроме доллара: как изменилась ситуация на финансовых рынках сегодня
15 сентября, 22:52
2

Дорожает все кроме доллара: как изменилась ситуация на финансовых рынках сегодня

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Индексы S&P 500, Nasdaq 100, и MSCI World выросли на 0,4%, тогда как промышленный индекс Доу-Джонса остался почти без изменений.
  • Bloomberg Dollar Spot Index упал на 0,2%, что повлекло рост евро, британского фунта и японской иены относительно доллара.

Акции S&P 500 возобновили свой рост и превысили отметку 6600 в преддверии решения ФРС. Растут и казначейские облигации. А вот доллар, наоборот, снижается.

Почему меняется ситуация на финрынках?

Трейдеры ожидают, что в среду состоится снижение ставок Федеральной резервной системы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также Получил более 100 миллионов: Уиткофф совершил неожиданную продажу

Уолл-стрит начала неделю с роста, поскольку трейдеры считают сокращение ставок Федеральной резервной системы в среду неизбежным, одновременно ожидая подтверждения от чиновников по ставкам на серию сокращений, которые продлятся и в следующем году, 
– отмечает Bloomberg.

Основные изменения в секторе акций:

  • По состоянию на утро 15 сентября, индекс S&P 500 вырос на – 0,4%;
  • индекс Nasdaq 100, свою очередь, – вырос на 0,4%;
  • индекс MSCI World – увеличился на 0,4%

Обратите внимание! А вот промышленный индекс Доу-Джонса почти не претерпел изменений.

Что происходит с долларом?

Bloomberg Dollar Spot Index сегодня упал на 0,2%. Соответственно, другие валюты, относительно доллара выросли так:

  • Евро подорожал на 0,2%. Вследствие этого евровалюта достигла – 1,1760 доллара.
  • Британский фунт вырос в цене на 0,3%, достигнув 1,3603 доллара.
  • Выросла в цене и японская иена. В общем она увеличилась на 0,3% и составила 147,29 за доллар

Главные финансовые новости 15 сентября