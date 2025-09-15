Чому змінюється ситуація на фінринках?
Трейдери очікують, що в середу відбудеться зниження ставок Федеральної резервної системи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Читайте також Отримав більш як 100 мільйонів: Віткофф здійснив неочікуваний продаж
Уолл-стріт розпочала тиждень зі зростання, оскільки трейдери вважають скорочення ставок Федеральної резервної системи в середу неминучим, водночас очікуючи підтвердження від посадовців щодо ставок на серію скорочень, які триватимуть і наступного року,
– зазначає Bloomberg.
Основні зміни у секторі акцій:
- Станом на ранок 15 вересня, індекс S&P 500 зріс на – 0,4%;
- індекс Nasdaq 100, своєю чергою, – зріс на 0,4%;
- індекс MSCI World – збільшився на 0,4%
Зверніть увагу! А от промисловий індекс Доу-Джонса майже не зазнав змін.
Що відбувається з доларом?
Bloomberg Dollar Spot Index сьогодні впав на 0,2%. Відповідно, інші валюти, відносно долара зросли так:
- Євро подорожчав на 0,2%. Внаслідок цього євровалюта сягнула – 1,1760 долара.
- Британський фунт зріс в ціні на 0,3%, досягнувши 1,3603 долара.
- Зросла в ціні і японська єна. Загалом вона збільшилась на 0,3% і склала 147,29 за долар
Головні фінансові новини 15 вересня
Китайський регулятор стверджує, що Nvidia порушила антимонопольне законодавство. Внаслідок виявлення цих порушень, акції компанії впали на 2,1%.
Станом на ранок 15 вересня, нафта відчутно подорожчала. Зокрема, марка Brent сягнула – 67,33 долара за барель, WTI – 63,03 долара за барель, Urals – 62,90 долара за барель.