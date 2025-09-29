Як знизився долар?

Індекс долара знизився на 0,22% сьогодні. Він сягнув – 97,90, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Важливо! Конгрес має ухвалити закон про фінансування до закінчення фінансового року (що настане 30 вересня). Без цього рішення, частина уряду припинить роботу вже 1 жовтня. Адже це перший день нового фінансового року.

На долар також відчутно впливає ситуація з ФРС. Йдеться про намагання Трампа звільнити чиновницю Федеральної резервної системи Лізу Кук. Зауважимо, що суд заборонив американському президенту це робити.

Яке співвідношення долара до інших валют зараз:

євро зріс на 0,25% і сягнув – 1,1729 долара;

фунт стерлінгів збільшився на 0,34% до 1,3445 долара;

відносно єни долар подешевшав на 0,6% до 148,67.

Що відбувається з курсом долара зараз?

В кінці вересня та на початку жовтня значних змін на валютному ринку не буде. На міжбанку очікуються коливання: 41,25 – 41,65 гривні за долар. А от на готівковому ринку – 41,20 – 41,50 гривні за долар.

Станом на 29 вересня, середній курс купівлі долара у банках зріс до 41,23 гривні, продажу дещо знизився до – 41,69 гривні. А от в обмінниках курс купівлі збільшився – до 41,25 гривні за долар, продажу подорожчав до – 41,65 гривні за долар.

Зверніть увагу! 29 вересня офіційний курс долара складає – 41,48 гривні, повідомляє НБУ.