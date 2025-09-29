Как снизился доллар?

Индекс доллара снизился на 0,22% сегодня. Он достиг – 97,90, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Важно! Конгресс должен принять закон о финансировании до окончания финансового года (который наступит 30 сентября). Без этого решения, часть правительства прекратит работу уже 1 октября. Ведь это первый день нового финансового года.

На доллар также ощутимо влияет ситуация с ФРС. Речь идет о попытке Трампа уволить чиновницу Федеральной резервной системы Лизу Кук. Заметим, что суд запретил американскому президенту это делать.

Какое соотношение доллара к другим валютам сейчас:

евро вырос на 0,25% и достиг – 1,1729 доллара;

фунт стерлингов увеличился на 0,34% до 1,3445 доллара;

относительно иены доллар подешевел на 0,6% до 148,67.

Что происходит с курсом доллара сейчас?

В конце сентября и в начале октября значительных изменений на валютном рынке не будет. На межбанке ожидаются колебания: 41,25 – 41,65 гривны за доллар. А вот на наличном рынке – 41,20 – 41,50 гривны за доллар.

По состоянию на 29 сентября, средний курс покупки доллара в банках вырос до 41,23 гривны, продажи несколько снизился до – 41,69 гривны. А вот в обменниках курс покупки увеличился – до 41,25 гривны за доллар, продажи подорожал до – 41,65 гривны за доллар.

Обратите внимание! 29 сентября официальный курс доллара составляет – 41,48 гривны, сообщает НБУ.