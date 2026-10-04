Якого курсу валюти чекати українцям

Деталі в коментарі 24 Каналу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За його прогнозом, долар триматиметься в межах 44,7 – 45,1 гривні, тоді як для євро діапазон орієнтовно 50,5 – 52 гривні.

По-перше, головним гравцем залишатиметься регулятор, адже його інтервенції й надалі допомагатимуть усувати одну з базових передумов для різких курсових змін – дисбаланс між попитом і пропозицією. Відносно спокійною буде й ситуація в обмінниках та банківських касах, де наразі немає підстав для ажіотажу.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Варто пам'ятати, що валютний ринок не існує поза економікою та суспільним життям. Воєнний чинник відчувається практично в усьому: в рівні споживчих цін, роботі підприємств, експортній активності та обсягах "природних" валютних надходжень у країну…

Часті й тривалі повітряні тривоги ускладнюють роботу бізнесу, зменшують виторг і спричиняють непрямі збитки. Водночас втрати від атак уже мають системний масштаб: знищено значну частину сучасних складських площ, а металургійні гіганти, на які припадало 90% виробництва сталі в країні, зупинили роботу.

До того ж стан невизначеності й неможливість спрогнозувати навіть події наступного дня також впливають на економічну поведінку людей. За несприятливого розвитку подій це здатне ситуативно підштовхувати попит на іноземну валюту. Серед інших факторів, які можуть посилити тиск, варто виділити ще два.

Одним із головних ризиків залишається пальне, оскільки його подорожчання швидко позначається на вартості логістики, а через неї – на цінах значної частини товарів і послуг. Не менш важливою є міжнародна фінансова підтримка, від ритмічності та обсягів якою значною мірою залежить здатність країни покривати величезні воєнні й бюджетні видатки.

Загальні характеристики ринку 5 – 11 жовтня

Коридори валютних коливань: на міжбанку 44,7 – 45,1 гривні за долар і 50 – 52 гривні за євро; на готівковому ринку 44,6 – 45,1 гривні за долар і 50 – 52 гривні за євро.

на міжбанку 44,7 – 45,1 гривні за долар і 50 – 52 гривні за євро; на готівковому ринку 44,6 – 45,1 гривні за долар і 50 – 52 гривні за євро. Щоденні курсові коливання: на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні.

на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро.

на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро. Різниця курсів купівлі: у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро.

у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро. Різниця курсів продажу: у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро.

у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні.

міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу.

Нагадаємо, що попри сукупність економічних, воєнних і психологічних ризиків, ознак дестабілізації валютного ринку України наразі немає. Зокрема, підвищення облікової ставки НБУ до 16% має підтримати привабливість гривневих активів.

Наприклад, ставки за строковими депозитами вже сягають 17 – 17,5% річних, а дохідність окремих ОВДП – близько 16,5%, що допомагає частково компенсувати інфляційні втрати та зменшує мотивацію громадян переводити заощадження в іноземну валюту.