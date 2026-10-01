Які ставки пропонуватимуть банки

Основні зміни ставок уже відбулися у вересні, однак на початку жовтня фінустанови зберігатимуть привабливі умови для вкладників, розповів у коментарі 24 Каналу директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус Банку" Дмитро Замотаєв.

Середня дохідність за вкладами в національній валюті триматиметься на рівні 14 – 15% річних;

Тоді як за спеціальними акційними пропозиціями клієнти зможуть отримати до 17 – 17,5%.

Найближчого тижня йтиметься насамперед про закріплення нинішніх рівнів ставок та активну боротьбу банків за вкладника,

– зазначив Замотаєв.

Які бонуси зможуть отримати вкладники

Водночас найвищі ставки, за словами експерта, банки пропонуватимуть у межах окремих партнерських чи спеціальних програм.

На підсумкову дохідність безпосередньо впливатимуть:

термін розміщення коштів;

сума вкладу;

статус нового клієнта;

пролонгація або оформлення депозиту через мобільний застосунок.

Як зауважив Замотаєв, конкуренція між фінустановами дедалі помітніше зміщується в бік "боротьби умов".

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус Банку" Одні банки робитимуть акцент на вкладах строком 3-6 місяців, інші стимулюватимуть приплив нових коштів бонусними надбавками, ще частина фінустанов намагатиметься втримати клієнтів завдяки простішій пролонгації, дистанційному оформленню та можливості повністю керувати депозитом зі смартфона.

Чому депозити залишаються актуальними

На привабливість депозитів впливає і загальна економічна ситуація. Воєнні атаки збільшують витрати бізнесу, створюють додаткові проблеми для логістики та енергетики, а частина цих витрат згодом відображається у споживчих цінах.

Додатково подорожчання пального також створює інфляційний тиск.

За таких умов, як зазначив банкір, депозит може виконувати роль "щита заощаджень".

За відносно прогнозованої курсової динаміки ставки на рівні 14 – 17,5% дають можливість частково або значною мірою компенсувати інфляційні втрати та водночас не поспішати з емоційним придбанням валюти,

– запевнив Замотаєв.

Водночас він вважає, що нинішній рівень ставок залишається для банків прийнятним, тому найближчим часом немає очевидних передумов для їхнього подальшого зростання.

До слова, банкіри порадили вкладникам у другому піврічіі 2026 року звертати увагу не лише на ставку за депозитами, але й на три важливі показники, які визначатимуть реальну прибутковість вкладів, – інфляцію, курс долара та термін вкладу.