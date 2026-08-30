Якого курсу валюти чекати українцям

Водночас Нацбанк утримуватиме курсову ситуацію в прийнятних межах, компенсуючи надмірний попит на міжбанку валютними інтервенціями. Деталі в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

За прогнозом експерта, протягом першого тижня вересня курс долара коливатиметься в межах 44,6 – 45,1 гривні, а євро традиційно залишатиметься в ширшому коридорі 51 – 52,5 гривні.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Напруга на валютному ринку збережеться й набуде ознак "перманентного стану", однак без ознак будь-якого ажіотажу адаптація до нього буде цілком прогнозованою. Така почасти інерційність подій пов'язана передусім із кількома чинниками.

По-перше, воєнні ризики та ракетно-дроновий терор навряд чи перестануть впливати на бізнес і громадян. Масштаби можливої шкоди важко спрогнозувати, а додаткові витрати на виробництво, доставку тощо лише посилюватимуть інфляційний тиск.

По-друге, роздрібні ціни на пальне можуть коливатися через ускладнену логістику й додаткові заходи безпеки внаслідок атак. Водночас динаміка залежатиме й від світових котирувань.

По-третє, активність імпортерів на міжбанку залишатиметься відчутною, а для врівноваження ринку Нацбанк проводитиме інтервенції. Ймовірно, упродовж першого тижня вересня попит перевищуватиме пропозицію на 15 – 20%, а обсяг продажу валюти регулятором становитиме від 850 мільйонів до мільярда доларів.

По-четверте, важливим залишатиметься психологічний стан суспільства. Зростання цін може посилити інтерес до готівкової валюти, однак експерт не очікує, що це обов'язково переросте в ажіотаж. Громадяни зважатимуть на власні фінансові можливості, потребу в запасі коштів на випадок перебоїв з електроенергією та інші способи збереження заощаджень, зокрема гривневі депозити.

Зауважте! Банкір радить українцям не ухвалювати емоційних рішень. На тлі підвищеного інтересу обмінники можуть збільшувати різницю між курсами купівлі та продажу до 1 – 1,3 гривні, а подекуди й більше. Однак оскільки дефіциту валюти немає, поспіх може призвести лише до зайвої переплати.

Характеристики ринку 31 серпня – 6 вересня

Коридори валютних коливань: на міжбанку 44,6 – 45,1 гривні за долар і 51 – 52,5 гривні за євро; на готівковому ринку 44,6 – 45,2 гривні за долар і 51 – 52,5 гривні за євро.

на міжбанку 44,6 – 45,1 гривні за долар і 51 – 52,5 гривні за євро; на готівковому ринку 44,6 – 45,2 гривні за долар і 51 – 52,5 гривні за євро. Щоденні курсові коливання: на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні.

на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро.

на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро. Різниця курсів купівлі: у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро.

у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро. Різниця курсів продажу: у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро.

у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні.

міжбанку та готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу.

Нагадаємо, наразі облікова ставка Нацбанку складає 15,5% річних. Уже у вересні регулятор має знову переглянути її рівень у межах чергового рішення з монетарної політики.