Яка загроза для української металургії

Повторна ворожа атака сталася на тлі глибокої кризи в гірничо-металургійному комплексі. Деталі повідомив нардеп і голова підкомітету з питань промислової політики Муса Магомедов.

За його словами, без термінових рішень уряду країна ризикує втратити стратегічну металургійну галузь вже до весни, адже вітчизняні підприємства також стикаються з:

блокуванням портів Великої Одеси;

підвищенням вантажних тарифів Укрзалізниці;

CBAM (механізм вуглецевого коригування) та новими європейськими імпортними квотами.

Металургія – це робочі місця, експорт, валютний виторг, податки й цілі міста, життя яких залежить від підприємств… Навесні може виявитися, що рятувати вже нічого,

– додав парламентар.

До слова, "Запоріжсталь" – це одне із найбільших українських металургійних підприємств, що входить до групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (71,24%) і Smart Steel Limited (23,76%). Однак наразі комбінат переживає складний період: за перше півріччя 2026 року його чистий збиток перевищив 1 мільярд гривень.

Наслідки обстрілу "Запоріжсталі": дивіться відео

Нагадаємо, 11 серпня російська балістична ракета влучила у промисловий майданчик, унаслідок чого загинуло семеро працівників "Запоріжсталі", ще 21 людина була поранена. Через пошкодження інфраструктури комбінат повністю зупиняв роботу.

Окрім того, раніше про проблеми з роботою повідомляли й інші підприємства галузі. На початку серпня Ferrexpo тимчасово призупинила виробництво в Україні через воєнні ризики, а Південний гірничо-збагачувальний комбінат у Кривому Розі розпочав процес зупинки видобутку та скорочення обсягів роботи на тлі російських атак на цивільне судноплавство.