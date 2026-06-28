Перемир'я на Близькому Сході вплине на курс валюти: чого чекати на початку липня

На перетині червня та липня валютний ринок, найімовірніше, збереже відносну стабільність. Коливання курсів не виходитимуть за показники попереднього тижня: долар перебуватиме в межах 44,6 – 45,25 гривні, а євро в діапазоні 51,5 – 52,5 гривні.

Якою буде ситуація на межі місяців

Деталі ексклюзивно для 24 Каналу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. Хоча інформаційне тло залишається доволі напруженим, а ринок перебуває під пильною увагою експертів, особливі приводи для занепокоєння наразі відсутні.

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Насамперед варто зазначити, що Нацбанк володіє важелями впливу, аби за потреби оперативно втручатися та згладжувати дисбаланси між попитом і пропозицією на міжбанку.

Одним із чинників, що може вплинути на валютний ринок найближчим часом, є зміна поведінки імпортерів пального через поступове зниження напруги на Близькому Сході.

Якщо ціни на нафту продовжать падати, потреба в значних обсягах валюти для закупівель також зменшиться. Однак наразі такий сценарій залишається радше припущенням, адже ситуація залишається невизначеною. Водночас активність таких гравців ринку вже стала доволі стійкою тенденцією, тож її наслідки для курсової динаміки є цілком прогнозованими.

Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Найімовірніше, наступний тиждень мине без якихось несподіванок, адже приводів для стрімких курсових злетів немає. Нагадаю, що інфляційний тиск є досить обмеженим – споживчі ціни завдяки сезонному зниженню вартості городини, фруктів та ягід подекуди врівноважені. Ціни на пальне наразі також "погамовані".

Отже, підстав говорити про кризу чи надмірну напругу наразі немає. Ринок зберігає стан "мінливої стабільності", який може тривати ще протягом кількох наступних тижнів літа.

Щоправда, передбачити всі чинники вкрай складно. Насамперед через війну, адже Україна щодня потерпає від атак, що шкодять інфраструктурі та створюють додаткові ризики для економіки.

Характеристики ринку з 29 червня по 5 липня:

Коридори валютних коливань : на міжбанку 44,6 – 45,25 гривні за долар і 51 – 52,5 гривні за євро; на готівковому ринку 44,5 – 45,2 гривні за долар і 51 – 52,5 гривні за євро.

: на міжбанку 44,6 – 45,25 гривні за долар і 51 – 52,5 гривні за євро; на готівковому ринку 44,5 – 45,2 гривні за долар і 51 – 52,5 гривні за євро. Щоденні курсові коливання : на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні.

: на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу : на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро.

: на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро. Різниця курсів купівлі : у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро.

: у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро. Різниця курсів продажу : у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро.

: у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 – 0,15 гривні.

міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 – 0,15 гривні. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу.

До слова, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 29 травня. Долар коштуватиме 44,85 гривні, тоді як євро – 51,13 гривні.