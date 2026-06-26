Готівка в банках та обмінниках подорожчала – актуальний курс валюти в Україні

У п'ятницю, 26 червня, офіційний курс долара в Україні становить 44,92 гривні, тоді як євро зросло до 50,92 гривні. Як це вплинуло на вартість іноземної готівки в обмінниках – читайте далі.

Який курс валюти в банках?

Станом на ранок 26 червня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 44,63 гривні (без змін), а продаж по 45,14 гривні (+1 копійка).

(без змін), а продаж по (+1 копійка). Купівля євро проходить по 50,80 гривні (+4 копійки), а продаж – по 51,45 гривні (+3 копійки).

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Що з вартістю валюти на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44,97 гривні (+2 копійки), а продаж – по 44,98 гривні (-2 копійки).

(+2 копійки), а продаж – по (-2 копійки). Натомість купівля євро проходить по 51,30 гривні (+5 копійок), а продаж – по 51,50 гривні (+10 копійок).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 44,75 гривні (+27 копійок), а продають – по 45,10 гривні (+7 копійок).

(+27 копійок), а продають – по (+7 копійок). Євро купують по 51,25 гривні (+32 копійки), а продають – по 51,63 гривні (-9 копійок).

Зауважимо, що поточне подорожчання іноземної валюти загалом відповідає закладеним у бюджет України показникам. Наприклад, середньозважений курс долара на 2026 рік передбачено на рівні 45,7 гривні, тоді як офіційний курс наразі майже сягнув 45 гривень.

Натомість на готівковому ринку дефіциту наразі немає. За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, поточні курсові коливання наприкінці червня там здебільшого зумовлені ситуативними настроями та спекулятивними чинниками.