Якого курсу валюти чекати українцям

Деталі в коментарі 24 Каналу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За його прогнозом, долар триматиметься в межах 44,7 – 45,3 гривні, тоді як для євро діапазон орієнтовно 50 – 51,5 гривні.

Важливим для середини жовтня стане те, що різниця між котируваннями на міжбанку та готівковому ринку, ймовірно, залишатиметься мінімальною. Водночас ситуативні сплески попиту можуть дещо підвищувати ціну продажу валюти в обмінниках.

Зростання цін на пальне, продукти та послуги дедалі відчутніше демонструє наслідки російських атак для української економіки. До того ж проблеми з державними фінансами змушують уряд шукати можливості для перегляду окремих видатків.

Водночас посилюється й психологічний тиск: повернення відключень електроенергії та постійна загроза обстрілів можуть впливати на настрої українців сильніше, аніж суто економічні проблеми, як-от поступове подорожчання товарів і послуг.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Наразі можна говорити про своєрідний шторм обставин, які стискають валютний ринок "лещатами" і вимагають від його головного гравця – Нацбанку – діяти майже "в режимі ДСНС": гасити надмірний попит, вирівнюючи його з пропозицією.

За оцінкою експерта, регулятор здатен й надалі компенсувати нестачу валюти на міжбанку, витрачаючи на інтервенції в середньому до 1,2 мільярда доларів на тиждень. Водночас попит перевищуватиме пропозицію на 15 – 20%, насамперед через потреби імпортерів енергоресурсів напередодні холодного сезону.

Щоправда, можливості Нацбанку залежать від обсягів експортного виторгу, а також міжнародних резервів. "В умовах тотальної невизначеності втримувати рівновагу стає дедалі складнішим завданням. Однак валютному ринку не загрожують ані обвал, ані руйнування воєнної архітектури", – додав Лєсовий.

Загальні характеристики ринку 12 – 18 жовтня

Коридори валютних коливань: на міжбанку 44,7 – 45,3 гривні за долар і 50 – 51,5 гривні за євро; на готівковому ринку 44,8 – 45,4 гривні за долар і 50 – 52 гривні за євро.

на міжбанку 44,7 – 45,3 гривні за долар і 50 – 51,5 гривні за євро; на готівковому ринку 44,8 – 45,4 гривні за долар і 50 – 52 гривні за євро. Щоденні курсові коливання: на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні.

на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро.

на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро. Різниця курсів купівлі: у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро.

у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро. Різниця курсів продажу: у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро.

у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні.

міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу.

Окремо зауважимо, що непередбачувані обставини можуть будь-якої миті скоригувати прогнози, тож коливання курсу не виключені, хоча й без різких стрибків чи стрімких падінь.

Нагадаємо, 6 жовтня офіційний курс долара вперше в історії перевищив позначку в 45 гривень. У такий спосіб американська валюта встановила новий історичний максимум в Україні.