Офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, у вівторок, 6 жовтня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 45,06 гривні (тобто +7 копійок проти 5 жовтня) – новий історичний максимум;

(тобто +7 копійок проти 5 жовтня) – новий історичний максимум; євро – 50,48 гривні (тобто -5 копійок проти 5 жовтня).

Цікаво, що попередній історичний максимум долар встановив 5 жовтня, подорожчавши до 44,99 гривні за офіційним курсом. Натомість євро сягнуло рекордних 52,25 гривні влітку – 24 серпня.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 5 жовтня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,75 гривні (+3 копійки), а продаж по 45,29 гривні (+7 копійок).

, станом на вечір 5 жовтня купівля долара в банках обходиться в середньому по (+3 копійки), а продаж по (+7 копійок). Купівля євро проходить по 50,26 гривні (-18 копійок), а продаж – по 50,98 гривні (-13 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 45,09 гривні (+4 копійки), а продаж – по 45,11 гривні (без змін).

(+4 копійки), а продаж – по (без змін). Натомість купівля євро проходить по 50,73 гривні (-18 копійок), а продаж – по 51 гривні (-19 копійок).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,52 гривні (+5 копійок), а продають – по 45,20 гривні (+6 копійок).

(+5 копійок), а продають – по (+6 копійок). Євро купують по 50,45 гривні (-13 копійок), а продають – по 51,45 гривні (-13 копійок).

До слова, в коментарі 24 Каналу член правління та директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько зауважила, що на початку жовтня одним із ключових чинників для валютного ринку залишатиметься імпорт. Напередодні зими бізнес активніше закуповує енергетичне обладнання та інші необхідні товари, водночас потреба в іноземній продукції зберігається як у державному, так і приватному секторах.

Важливу роль відіграватиме й зовнішня торгівля. Достатні обсяги експорту та виторгу здатні частково врівноважити тиск, тоді як перебої у виробництві чи логістиці через воєнні ризики можуть послабити надходження й негативно позначитися на гривні.