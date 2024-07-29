Як долар США почав новий тиждень на ринку

Долар США демонструє позитивну динаміку на ринку на тлі сигналів від трейдерів. Річ у тому, що на цьому тижні вони очікують отримати багато важливої інформації від регуляторів.

Як змінилися позиції долара на ринку

У понеділок, 29 липня, Індекс долара США зріс на 0,27% до 104,64. Тоді як євро та британський фунт впали на 0,41% та 0,77% відповідно, інформує Reuters. Водночас японська єна впала на 0,17% до 154,05 долара. До цього японська валюта зафіксувала найсильніше тижневе ралі з кінця квітня.

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Тоді як Yahoo!Finance повідомляє, що Індекс долара США під час торгів у понеділок коливався у діапазоні 104,55 – 104,65.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,62, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що впливає на долар США

Американський долар виріс у понеділок, оскільки трейдери очікують на насичений новинами тиждень. Зокрема, йдеться про рішення Федеральної резервної системи і Банку Японії, які мають ухвалити на відповідних засіданнях у середу. Крім того, у п'ятницю мають оприлюднити липневий звіт про ринок праці в США.