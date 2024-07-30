Як змінилися позиції долара на ринку
У понеділок, 29 липня, Індекс долара США зріс на 0,27% до 104,64. Тоді як євро та британський фунт впали на 0,41% та 0,77% відповідно, інформує Reuters. Водночас японська єна впала на 0,17% до 154,05 долара. До цього японська валюта зафіксувала найсильніше тижневе ралі з кінця квітня.
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Тоді як Yahoo!Finance повідомляє, що Індекс долара США під час торгів у понеділок коливався у діапазоні 104,55 – 104,65.
Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:
- Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;
- цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,62, повідомляє видання CNBC.