Котирування Індексу долара США зросли до на ринку. Ця динаміка є актуальною для всіх шести валют, але особливо стосується єни. Річ у тому, що долар під час торгів досягнув максимуму за тиждень проти офіційної валюти Японії, інформує CNBC.

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Крім того, долара продовжує консолідувати сили після того, як у середині грудня ця грошова одиниця впала до найнижчого рівня з середини червня 2022 року.

Останні зміни Індексу долара США на ринку

Станом на середу, 28 грудня, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 104,33 інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник впав на 0,15%, а коливався в діапазоні 104,12 – 104,37. Крайні позиції для Індексу долара за останній рік:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78 ;

; Натомість мінімально котирування впали до 94,63 за аналогічний період, згідно з даними CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Нещодавно фахівці пояснили головні причини стрімкого зміцнення долара США у 2022 році, а також фіксування кількох серйозних рекордів. Крім того, вони поділилися прогнозами на 2023 рік.

Долар у досить цікавій ситуації. Якщо почнеться рецесія у США Федеральному резерву доведеться знизити ставку. І, очевидно, ви захочете продати долара. Водночас якщо почнеться глобальна рецесія, то люди будуть купувати долар, як притулок,

– розповів глава філіалу State Street у Токіо.

Динаміка інших валют

Фунт стерлінгів втрати 0,06% під час торгів та продовжує коливатися трохи вище свого мінімуму за місяць. Паралельна головна валюта Єврозони – євро – майже не змінила своїх позицій проти долара США. Проте за останні два тижні ця грошова одиниця впала трохи нижче максимального значення за останні 6 місяців.

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