Долар США зміцнює позиції проти кошика з 6 інших валют: головні фактори впливу

Американський долар повернувся до зростання проти кошика з 6 інших валют. Що цьому сприяє та яку динаміку демонструють євро та фунт – читайте у матеріалі 24 каналу.

Індекс долара США починає новий тиждень зі зростання на фоні новин про зростання цін виробників у країні, проте коливання незначні. Додають, що цей показник за останній місяць виріс більше, ніж очікували.

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Це вказує на те, що інфляційний тиск все ще залишається важливим фактором впливу. У результаті це може призвести до того, що Федеральний резерв буде підтримувати вищі ставки протягом довшого періоду, пише Reuters.

Останні зміни Індексу долара США на ринку

У понеділок, 12 грудня 2022 року, Індекс долара США коливається на рівні 104,89 інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник виріс на 0,04%. Крайні позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78 ;

; Натомість мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 94,63, згідно з даними CNBC.

У листопаді 2022 року стався найбільший дводенний обвал Індексу долара США за майже 14 років. Крім того, на початку грудня позиції долара впали до найнижчого рівня за останні 5 місяців.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Динаміка інших валют

Японська єна впала на 0,35% відносно долара США. Курс зупинився на рівні 137,05 єни за долар. Схожу динаміку продемонстрували і євро та фунт стерлінгів, які впали на 0,2% та 0,31% відповідно. Максимально за сьогодні, 12 грудня, котирування Індексу долара США коливався в діапазоні від 104,76 до 105,23, за даними з Yahoo!Finance.

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