Индекс доллара США начинает новую неделю с роста на фоне новостей о росте цен производителей в стране, однако колебания незначительны. Добавляют, что этот показатель за последний месяц вырос больше, чем ожидалось.

Обратите внимание Всегда в цене: фундаментальные сектора для инвестиций

Это указывает на то, что инфляционное давление все еще остается важнейшим фактором воздействия. В результате это может привести к тому, что Федеральный резерв будет поддерживать более высокие ставки в течение более длительного периода, пишет Reuters.

Последние изменения Индекса доллара США на рынке

В понедельник, 12 декабря 2022 года, индекс доллара США колеблется на уровне 104,89 информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель вырос на 0,04%. Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78 ;

; В то же время минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 94,63, согласно данным CNBC.

В ноябре 2022 года произошел наибольший двухдневный обвал Индекса доллара США почти за 14 лет. Кроме того, в начале декабря позиции доллара упали. до самого низкого уровня за последние 5 месяцев.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Динамика других валют

Японская иена упала на 0,35% по отношению к доллару США. Курс остановился на уровне 137,05 иены за доллар. Похожую динамику продемонстрировали и упавшие евро и фунт стерлингов 0,2% и 0,31% соответственно. Максимально за сегодня, 12 декабря, котировки Индекса доллара США колебались в диапазоне от 104,76 до 105,23, по данным из Yahoo!Finance.

Больше новостей о долларе США: