Долар обвалився до мінімального рівня за понад рік

Американський долар зафіксував черговий спад на ринку. У центрі уваги опинився звіт про стан ринку праці США.

Як змінився курс долара на ринку

У середу, 21 серпня, Індекс долара США зафіксував новий спад на ринку. Американська валюта впала до мінімуму за понад рік проти євро та британського фунта.

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Долар відреагував знеціненням на новини про те, що роботодавці створили на 818 тисяч робочих місць менше у річному розрахунку, ніж очікували. Цікаво, що звіт опублікувало пізніше, ніж планували, що призвело до плутанини на ринку та турбулентних торгів, пише Reuters. Водночас трейдери продовжують стежити за центральним банком США, оскільки вони очікують на зниження процентних ставок. Що таке Індекс долара США

Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Позиції долара США на ринку

Індекс долара США впав на 0,16% до 101,22, досягнувши найнижчого рівня з 29 грудня. Тоді як, згідно з даними Yahoo!Finance, цей показник коливається на рівні 101,14. Водночас позиції євро під час торгів у середу зросли на 0,11%, зафіксувавши найвищий рівень з липня 2023 року. Схожу динаміку продемонстрував британський фунт, який подорожчав на 0,36% до пікового рівня з липня минулого року.