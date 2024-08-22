Как изменился курс доллара на рынке

В среду, 21 августа, Индекс доллара США зафиксировал новый спад на рынке. Американская валюта упала до минимума за более чем год против евро и британского фунта. Обратите внимание "Худшая сделка с кризиса 2008 года": как Илон Маск подставил топовые банки США Доллар отреагировал обесцениванием на новости о том, что работодатели создали на 818 тысяч рабочих мест меньше в годовом исчислении, чем ожидали. Интересно, что отчет опубликовало позже, чем планировали, что привело к путанице на рынке и турбулентным торгам, пишет Reuters. В то же время трейдеры продолжают следить за центральным банком США, поскольку они ожидают снижения процентных ставок.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Позиции доллара США на рынке

Индекс доллара США упал на 0,16% до 101,22, достигнув самого низкого уровня с 29 декабря. Тогда как, согласно данным Yahoo!Finance, этот показатель колеблется на уровне 101,14 согласно данным Yahoo!Finance.

В то же время позиции евро во время торгов в среду выросли на 0,11%, зафиксировав самый высокий уровень с июля 2023 года. Похожую динамику продемонстрировал британский фунт, который подорожал на 0,36% до пикового уровня с июля прошлого года.