Как изменился курс доллара на рынке
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.
Позиции доллара США на рынке
Индекс доллара США упал на 0,16% до 101,22, достигнув самого низкого уровня с 29 декабря. Тогда как, согласно данным Yahoo!Finance, этот показатель колеблется на уровне 101,14 согласно данным Yahoo!Finance.
В то же время позиции евро во время торгов в среду выросли на 0,11%, зафиксировав самый высокий уровень с июля 2023 года. Похожую динамику продемонстрировал британский фунт, который подорожал на 0,36% до пикового уровня с июля прошлого года.