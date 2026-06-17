Офіційний курс валюти змінили – чи зросте ціна євро та долара 18 червня

Нацбанк встановив офіційний курс валюти на четвер, 18 червня. Після серії рекордів ціна долара та євро майже не змінилася.

Офіційний курс валюти в Україні

Офіційний курс долара США 17 червня торгувався по 44,78 гривні, тобто ціна американської валюти зменшилася на 3 копійки проти 16 червня. Офіційний курс євро становив 51,94 гривні, отже його ціна впала на 9 копійок, повідомляє Нацбанк.

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А от 18 червня курс валюти буде таким:

долар – 44,80 гривні (+2 копійки);

євро – 51,93 гривні (-1 копійка).

До слова, чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,97 гривні за курсом Нацбанку, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,03 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Нагадаємо, ще станом на обід 17 червня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 44,55 гривні , а продаж – по 45,06 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,95 гривні , а продаж – по 44,90 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 44,49 гривні, а продаж – по 44,99 гривні.

Курс євро на готівковому ринку А от курс євро станом на обід 17 червня був таким: у банках – купівля в середньому була по 51,75 гривні , а продаж – по 52,39 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 52,20 гривні , а продаж – по 52,35 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 52,04 гривні, а продаж – по 52,51 гривні.

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий нагадав, що однією з ключових подій цього тижня стане засідання монетарного комітету Нацбанку 18 червня, на якому регулятор, зокрема, перегляне облікову ставку.

Найбільш імовірним сценарієм банкір вважає збереження показника на рівні 15%, що загалом нібито відповідає поточним ринковим очікуванням, адже головні ризики для економіки України залишаються актуальними.