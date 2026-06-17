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Фінанси Курс валют Офіційний курс валюти змінили – чи зросте ціна євро та долара 18 червня
17 червня, 15:36
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Офіційний курс валюти змінили – чи зросте ціна євро та долара 18 червня

Анастасія Безейко

Нацбанк встановив офіційний курс валюти на четвер, 18 червня. Після серії рекордів ціна долара та євро майже не змінилася.

Офіційний курс валюти в Україні

Офіційний курс долара США 17 червня торгувався по 44,78 гривні, тобто ціна американської валюти зменшилася на 3 копійки проти 16 червня. Офіційний курс євро становив 51,94 гривні, отже його ціна впала на 9 копійок, повідомляє Нацбанк.

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А от 18 червня курс валюти буде таким:

  • долар – 44,80 гривні (+2 копійки);
  • євро – 51,93 гривні (-1 копійка).

До слова, чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,97 гривні за курсом Нацбанку, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,03 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Нагадаємо, ще станом на обід 17 червня курс долара на готівковому ринку становив:

  • у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 44,55 гривні, а продаж – по 45,06 гривні;
  • на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,95 гривні, а продаж – по 44,90 гривні;
  • в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 44,49 гривні, а продаж – по 44,99 гривні.

Курс євро на готівковому ринку

А от курс євро станом на обід 17 червня був таким:

  • у банках – купівля в середньому була по 51,75 гривні, а продаж – по 52,39 гривні;
  • на чорному ринку – купівля в середньому була по 52,20 гривні, а продаж – по 52,35 гривні;
  • в обмінниках – купівля в середньому була по 52,04 гривні, а продаж – по 52,51 гривні.

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий нагадав, що однією з ключових подій цього тижня стане засідання монетарного комітету Нацбанку 18 червня, на якому регулятор, зокрема, перегляне облікову ставку.

Найбільш імовірним сценарієм банкір вважає збереження показника на рівні 15%, що загалом нібито відповідає поточним ринковим очікуванням, адже головні ризики для економіки України залишаються актуальними.

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