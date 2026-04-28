Курс валют в обмінниках змінився: які ціни пропонують українцям

У вівторок, 28 квітня, офіційний курс долара в Україні становить 44,08 гривні, а євро – 51,76 гривні. Валюта продовжує дорожчати.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 28 квітня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,80 гривні (+5 копійок), а продаж по 44,30 гривні (+3 копійки).

Дивіться також Яким буде курс долара на початку травня, поки війна в Ірані триває

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,90 гривні (+4 копійки), а продаж – по 43,96 гривні (+6 копійок).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,48 гривні (без змін), а продають – по 43,98 гривні (+1 копійка).

Як на долар впливатиме подорожчання нафти?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що розвиток подій на Близькому Сході визначає динаміку світових цін та опосередковано впливає на валютний ринок.

Зокрема, зростання цін на нафту зазвичай посилює долар, а от їхнє зниження або стабільність підтримують євро.

За прогнозом, у травні курс долара в Україні коливатиметься в межах 43,50 – 44,50 гривні, а євро 49,50 – 52,50 гривні.