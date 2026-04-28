Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 28 апреля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,80 гривны (+5 копеек), а продажа по 44,30 гривны (+3 копейки).

Смотрите также Каким будет курс доллара в начале мая, пока война в Иране продолжается

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,90 гривны (+4 копейки), а продажа – по 43,96 гривны (+6 копеек).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,48 гривны (без изменений), а продают – по 43,98 гривны (+1 копейка).

Как на доллар будет влиять подорожание нефти?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что развитие событий на Ближнем Востоке определяет динамику мировых цен и косвенно влияет на валютный рынок.

В частности, рост цен на нефть обычно усиливает доллар, а вот их снижение или стабильность поддерживают евро.

По прогнозу, в мае курс доллара в Украине будет колебаться в пределах 43,50 – 44,50 гривны, а евро 49,50 – 52,50 гривны.