Чи вигідно міняти валюту в Україні після подорожчання долара та євро

У вівторок, 12 травня, офіційний курс валют в Україні виріс, ціна долара тепер становить 43,95 гривні, а євро – 51,72 гривні. Однак чи подорожчала іноземна готівка для громадян у банках та обмінниках – читайте далі.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 12 травня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,65 гривні (без змін), а продаж по 44,20 гривні (+6 копійок).

(без змін), а продаж по (+6 копійок). Купівля євро проходить по 51,45 гривні (+5 копійок), а продаж – по 52,17 гривні (+17 копійок).

Дивіться також Чи варто українцям чекати "сюрпризів" від курсу долара посеред травня

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,90 гривні (+4 копійки), а продаж – по 43,90 гривні (без змін).

(+4 копійки), а продаж – по (без змін). Натомість купівля євро проходить по 51,70 гривні (без змін), а продаж – по 51,83 гривні (-2 копійки).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,28 гривні (-20 копійок), а продають – по 43,91 гривні (+5 копійок).

(-20 копійок), а продають – по (+5 копійок). Євро купують по 51,40 гривні (-10 копійок), а продають – по 52,03 гривні (+8 копійок).

Що впливає на курс валюти в Україні?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько розповіла, що наразі Нацбанк продовжує активно контролювати ситуацію на міжбанку та підтримувати баланс між попитом і пропозицією.

Валютні надходження й надалі забезпечує експорт агросектору, а міжнародна фінансова допомога та очікування нових траншів підтримують відчуття відносної макрофінансової стабільності.

Тож протягом тижня 11 – 17 травня можна очікувати відносної стабільності курсу долара в Україні, хоч ризики для гривні зберігаються, як-от значний бюджетний дефіцит, імпортні потреби бізнесу та чутливість ринку до новин.