У скільки обійдеться обмін валюти після нового рекорду долара в Україні

У четвер, 4 червня, офіційний курс долара в Україні побив новий історичний максимум у 44,34 гривні, тоді як курс євро становить 51,52 гривні. Яка ціна готівки на ринку – читайте далі.

Який курс валюти в банках

Станом на ранок 4 червня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 44,05 гривні (-5 копійок), а продаж по 44,55 гривні (без змін).

(-5 копійок), а продаж по (без змін). Купівля євро проходить по 51,20 гривні (-10 копійок), а продаж – по 51,90 гривні (без змін).

Дивіться також 100 доларів із портретом Трампа – чи може президент США з'явитися на грошах

Що з вартістю валюти на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44,25 гривні (+2 копійки), а продаж – по 44,30 гривні (+5 копійок).

(+2 копійки), а продаж – по (+5 копійок). Натомість купівля євро проходить по 51,65 гривні (без змін), а продаж – по 51,75 гривні (-5 копійок).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,80 гривні (+2 копійки), а продають – по 44,38 гривні (+11 копійок).

(+2 копійки), а продають – по (+11 копійок). Євро купують по 51,41 гривні (-5 копійок), а продають – по 51,90 гривні (+8 копійок).

Що відбувається з курсом долара

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що на початку літа валютний ринок перебуватиме між двома групами чинників.

По-перше, йдеться про сезонні процеси, які традиційно сприяють відносній стабільності. Пропозиція овочів, ягід та іншої сільськогосподарської продукції зростає, що зазвичай стримує подорожчання окремих товарів. Як наслідок, інфляційний тиск залишається помірним, що сприяє стабільності гривні.

По-друге, зберігаються зовнішні ризики – від ситуації на Близькому Сході та цін на пальне до воєнних факторів, які впливають на настрої населення та попит на валюту. Окрему увагу експерт також звернув на енергосистему. Повернення відключень світла призведе до зростання витрат бізнесу, що згодом може позначитися на вартості товарів і послуг.