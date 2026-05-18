Фінанси Курс валют Де можна купити долар дешевше 44 гривень після подорожчання валюти
18 травня, 10:55
Анастасія Безейко
Основні тези
  • Офіційний курс долара – 44,07 гривні, євро – 51,26 гривні.
  • У банках купівля долара коштує 43,83 гривні, продаж – 44,37 гривні; купівля євро – 51,10 гривні, продаж – 51,85 гривні.
У понеділок, 18 травня, офіційний курс долара в Україні становить 44,07 гривні, а євро – 51,26 гривні. Однак ціни на готівку для громадян дещо інші, в середньому – найнижчі на чорному ринку.

Який курс валюти в банках?

  • Станом на ранок 18 травня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,83 гривні (+8 копійок), а продаж по 44,37 гривні (+12 копійок).
  • Купівля євро проходить по 51,10 гривні (-10 копійок), а продаж – по 51,85 гривні (+5 копійок).

Що з вартістю валюти на чорному ринку?

  • Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44 гривні (-5 копійок), а продаж – по 43,99 гривні (-1 копійка).
  • Натомість купівля євро проходить по 51,45 гривні (-5 копійок), а продаж – по 51,65 гривні (-2 копійки).

Який курс в обмінниках?

  • За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,78 гривні (+35 копійок), а продають – по 44,10 гривні (+17 копійок).
  • Євро купують по 51,45 гривні (+4 копійки), а продають – по 51,80 гривні (-5 копійок).

Яким буде курс долара далі?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий наголосив, що протягом цього тижня ситуація на валютному ринку залишатиметься відносно стабільною.

Курс долара в Україні коливатиметься в межах 43,75 – 44,35 гривні, а різкі стрибки чи падіння унеможливлюватиме участь Нацбанку.

Опосередковано на показники впливатимуть і рівень споживчих цін, геополітична ситуація, міжнародна підтримка та, звісно, наслідки повномасштабного вторгнення Росії.

