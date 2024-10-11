Ситуація на ринку праці посилила аргументи щодо швидкого зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США. Нагадаємо, у вересні американський центральний банк почав цикл послаблення монетарної політики.
Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:
Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,11;
цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.
Що таке Індекс долара США
Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.