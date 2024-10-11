Під час торгів у п'ятницю, 11 жовтня, долар США відійшов від максимуму за два місяці. Валюта зафіксувала спад на тлі ознак про слабкість ринку праці, пише Reuters.

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Ситуація на ринку праці посилила аргументи щодо швидкого зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США. Нагадаємо, у вересні американський центральний банк почав цикл послаблення монетарної політики.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом

Індекс долара США відійшов від найвищого рівня з середини серпня, який зафіксували 10 жовтня, впавши на 0,28%, інформує Reuters. На момент створення цього матеріалу, індекс коливається на рівні 102,82, впавши на 0,16%, інформує портал Yahoo!Finance. Діапазон коливання за день становить 102,77 – 102,95.

Крім того, долар на шляху до тижневого приросту попри спад у п'ятницю. За цей період валюта може подорожчати на 0,41%. За минулий тиждень американська валюта зросла на понад 2%.