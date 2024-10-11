Ситуация на рынке труда усилила аргументы относительно быстрого снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США. Напомним, в сентябре американский центральный банк начал цикл ослабления монетарной политики.
Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,11;
этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.
Что такое Индекс доллара США
Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.