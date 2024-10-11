Что влияет на доллар США на рынке

Во время торгов в пятницу, 11 октября, доллар США отошел от максимума за два месяца. Валюта зафиксировала спад на фоне признаков о слабости рынка труда, пишет Reuters.

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Ситуация на рынке труда усилила аргументы относительно быстрого снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США. Напомним, в сентябре американский центральный банк начал цикл ослабления монетарной политики.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,11;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.