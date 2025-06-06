Долар зростає та падає водночас: що відбувається на ринку

Долар США зміцнює позиції на ринку під час сьогодніших торгів. Цікаво, що за тиждень долар трохи просів в ціні.

Курс долара на сьогодні

У п'ятницю, 6 червня, долар США продовжує дорожчати щодо кошика з 6 інших валют. Проте тиждень долар завершує з від'ємною динамікою, інформує 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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Інвестори чекають на новий звіт про ринок праці у США. Ці дані важливі, оскільки допоможуть отримати більше інформації про економіку США на тлі торгової невизначеності у світі. Нагадаємо, що на початку тижня долар опинився під тиском, оскільки низка слабких економічних даних США спровокували хвилю занепокоєння стосовно наслідків тарифів президента Дональда Трампа для економічного зростання.

Крім того, Трамп продовжує вимагати від Федерального резерву зниження процентних ставок. Тоді як ФРС США зберігає обережність у своїй монетарній політиці.

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Що таке Індекс долара США (DXY) Це показник, який демонструє співвідношення долара до 6 національних валют ключових торгових партнерів США. До кошика валют входять євро, японська єна, британський фунт, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Що з доларом сьогодні

Індекс долара США наразі торгується на рівні 98,95, згідно з даними MarketWatch. Долар подорожчав на 0,21%. Діапазон індексу за день становить від 98,66 – 99,03. За тиждень з 2 по 6 червня втратив в ціні 0,38%.

Ключові коливання Індексу долара США на ринку за 12 місяців: