Курс доллара на сегодня

В пятницу, 6 июня, доллар США продолжает дорожать относительно корзины из 6 других валют. Однако неделю доллар завершает с отрицательной динамикой, информирует 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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Инвесторы ждут новый отчет о рынке труда в США. Эти данные важны, поскольку помогут получить больше информации об экономике США на фоне торговой неопределенности в мире. Напомним, что в начале недели доллар оказался под давлением, поскольку ряд слабых экономических данных США спровоцировали волну беспокойства относительно последствий тарифов президента Дональда Трампа для экономического роста.

Кроме того, Трамп продолжает требовать от Федерального резерва снижения процентных ставок. Тогда как ФРС США сохраняет осторожность в своей монетарной политике.

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Что такое Индекс доллара США (DXY) Это показатель, который демонстрирует соотношение доллара к 6 национальным валютам ключевых торговых партнеров США. В корзину валют входят евро, японская иена, британский фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Что с долларом сегодня

Индекс доллара США сейчас торгуется на уровне 98,95, согласно данным MarketWatch. Доллар подорожал на 0,21%. Диапазон индекса за день составляет от 98,66 – 99 99,03. За неделю со 2 по 6 июня потерял в цене 0,38%.

Ключевые колебания Индекса доллара США на рынке за 12 месяцев: