Валюта подорожчала в обмінниках: чи вигідно купувати долар після вихідних

У понеділок, 4 травня, офіційний курс долара в Україні становить 43,91 гривні, а євро – 51,59 гривні. Новий тиждень обмінники розпочали з підняття цін на готівку, але подекуди незначного.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 4 травня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,70 гривні (без змін), а продаж по 44,15 гривні (без змін).

(без змін), а продаж по (без змін). Купівля євро проходить по 51,20 гривні (без змін), а продаж – по 51,87 гривні (+3 копійки).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,88 гривні (-2 копійки), а продаж – по 43,89 гривні (-1 копійка).

(-2 копійки), а продаж – по (-1 копійка). Натомість купівля євро проходить по 51,55 гривні (+6 копійок), а продаж – по 51,65 гривні (-4 копійки).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,44 гривні (+32 копійки), а продають – по 43,95 гривні (+1 копійка).

(+32 копійки), а продають – по (+1 копійка). Євро купують по 51,31 гривні (+1 копійка), а продають – по 51,90 гривні (+1 копійка).

Що буде з доларом на початку травня?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, якою буде ситуація на валютному ринку протягом тижня 4 – 10 травня.

Курс долара коливатиметься від 43,75 до 44,35 гривні, а особливих підстав для стрімкого подорожчання або здешевлення немає.

Щоправда, вагомим фактором тиску можуть залишатися світові ціни на пальне – як ключовий орієнтир для українських імпортерів. Водночас "розігрувати" ажіотаж можуть обмінники, підвищуючи ціну продажу або занижуючи курс купівлі.