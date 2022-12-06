Котирування Індексу долара США продовжують демонструвати негативну динаміку, проте посилили свої позиції від попереднього торгового дня, коли американська валюта впала до найнижчого рівня за останні 5 місяців.

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Пізніше динаміка цього показника трохи змінилася після того, як дані показали, що активність у сфері послуг США несподівано пожвавилася в листопаді 2022 року, а рівень зайнятості в країні відновився, повідомляє Reuters.

Динаміка долара США на ринку

Під час торгів у вівторок, 6 грудня 2022 року, Індекс долара США коливаються на рівні 105,20, інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник втратив 0,08%. Крайні позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78 ;

; Натомість мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 94,63, згідно з даними CNBC.

У листопаді 2022 року стався найбільший дводенний обвал Індексу долара США за майже 14 років. Крім того, в останній день цього ж місяця американський долар зафіксував наймасштабніший обвал за цей період за 12 років.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

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