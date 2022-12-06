Котировки Индекса доллара США продолжают демонстрировать негативную динамику, однако усилили свои позиции с предыдущего торгового дня, когда американская валюта упала до самого низкого уровня за последние 5 месяцев.

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Позже динамика этого показателя несколько изменилась после того, как данные показали, что активность в сфере услуг США неожиданно оживилась в ноябр 2022 года, а уровень занятости в стране возобновился, сообщает Reuters.

Динамика доллара США на рынке

В ходе торгов во вторник, 6 декабря 2022 года, Индекс доллара США колеблется на уровне 105,20, информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель утратил 0,08%. Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78 ;

; В то же время минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 94,63, согласно данным CNBC.

В ноябре 2022 года произошел наибольший двухдневный обвал Индекса доллара США за почти 14 лет. Кроме того, в последний день этого же месяца американский доллар зафиксировал самый масштабный обвал за этот период за 12 лет.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

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