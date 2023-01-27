Загалом за 2022 рік перша економіка світу зросла на 2,1%. У попередньому році ВВП США склав 5,9%. Проте варто враховувати, що це лише одна з перших оцінок динаміки американської економіки із трьох. Остаточні результати нададуть наприкінці березня.

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Економіка США перевершила очікування аналітиків

За четвертий квартал у США зафіксували зростання економіки на 2,9%, тоді як аналітики прогнозували, що цей показник складе 2,6%. Крім того, на споживчі витрати, які становлять дві третини американського ВВП, за жовтень – грудень зросли на 2,1%. З липня по вересень 2022 року зростання ВВП склало 3,2%.

Попри кращі, ніж очікували результати за останній квартал 2022 року, схоже що економіка входить до більш турбулентної фази на тлі агресивної монетарної політики Федеральної резервної системи щодо інфляції.

До теми! У грудні інфляція у США впала до 6,5%. Це найнижчий рівень з жовтня 2021 року. Максимальним цей показник був у червні 2022 року з 9,1%. Водночас цінове питання залишається одним із ключових для американців у 2023 році.

Ситуацію також прокоментували економісти з Волл-стріт. Вони вважають, що у першому кварталі 2023 року економіка США зафіксує незначне зростання. Тоді як інші фахівці заявляють, що перша економіка світу вже увійшла у фазу рецесії.

Індекс PCE Core, за яким уважно стежить Федеральний резерв, у контексті оцінки ризиків інфляції, у четвертому кварталі 2022 року виріс на 3,9%. Консенсус-прогноз аналітиків передбачав зростання на 4%.