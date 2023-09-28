Економіка США дивує, що впливає на політику центробанку: як на це реагує долар

Долар утримує досить сильні позиції кошика з 6 інших валют, а Федеральний резерв оприлюднив нові заяви. Одну з головних ролей для політики центробанку відіграє економіка США. Більше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Останні зміни для долара США

З початку торгів у четвер, 28 вересня, Індекс долара США коливається на рівні 106,35. Цей індикатор втратив 0,30%, за даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання для індексу становить від 106,32 до 106,75 .

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Головні зміни для Індексу долара США за останній рік:

Індекс долара США зафіксував максимальний результат на рівні 114,78 . Це також рекордне значення за 20 років ;

. Це також рекордне значення за ; Найслабші позиції для цього показника за 12 місяців становлять 99,58, повідомляє CNBC.

Що впливає на долар США

Долар залишається на рівні близькому до максимуму за 10 місяців, тоді як інвестори оцінюють нові дані про економіку США та коментарі від Федерального резерву, пише видання CNBC. Один із представників американського центробанку заявив, що у майбутньому вони можуть ще більше посилити монетарну політику, адже перша економіка демонструє неймовірну стійкість.