Останні зміни для долара США

З початку торгів у четвер, 28 вересня, Індекс долара США коливається на рівні 106,35. Цей індикатор втратив 0,30%, за даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання для індексу становить від 106,32 до 106,75 .

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Головні зміни для Індексу долара США за останній рік:

Індекс долара США зафіксував максимальний результат на рівні 114,78 . Це також рекордне значення за 20 років ;

. Це також рекордне значення за ; Найслабші позиції для цього показника за 12 місяців становлять 99,58, повідомляє CNBC.

Що впливає на долар США