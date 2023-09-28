Последние изменения для доллара США
С начала торгов в четверг, 28 сентября, индекс доллара США колеблется на уровне 106,35. Этот индикатор потерял 0,30%, по данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания для индекса составляет от 106,32 до 106,75.
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Главные изменения для Индекса доллара США за последний год:
- Индекс доллара США зафиксировал максимальный результат на уровне 114,78. Это также рекордное значение за 20 лет;
- Самые слабые позиции для этого показателя за 12 месяцев составляют 99,58, сообщает CNBC.