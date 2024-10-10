Що впливає на долар США на ринку
У четвер, 10 жовтня, долар США демонструє сильні позиції на ринку. Американська валюта досягнула пікового рівня як стосовно основних валют, так і щодо японської єни окремо, пише Reuters.
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Річ у тому, що ринки більше впевнилися у терплячому підході Федерального резерву до подальшого пом'якшення монетарної політики, навіть з врахуванням важливого звіту щодо інфляції, який вийде пізніше в цей же день.
Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:
- Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,11;
- цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.