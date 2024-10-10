Что влияет на доллар США на рынке

В четверг, 10 октября, доллар США демонстрирует сильные позиции на рынке. Американская валюта достигла пикового уровня как по отношению к основным валютам, так и по отношению к японской иене отдельно, пишет Reuters.

Актуально США и Ближний Восток толкают цены на нефть вверх

Дело в том, что рынки больше убедились в терпеливом подходе Федерального резерва к дальнейшему смягчению монетарной политики, даже с учетом важного отчета по инфляции, который выйдет позже в этот же день.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,11;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.