Що відбувається на ринку нафти
У четвер, 10 жовтня, нафта продовжує зростати в ціні. Cировина дорожчає відразу через кілька факторів. По-перше, потужний шторм спровокував різке збільшення попиту на паливо, видання Reuters.
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По-друге, на ринок впливають побоювання щодо можливих перебоїв з постачанням нафти на Близькому Сході на тлі посилення напруженості у відносинах між Ізраїлем та великим виробником нафти Іраном.
Як змінилися ціни на нафту
Нафта Brent подорожчала на 24 центи або на 0,3%. Ф'ючерси на сировину торгуються на рівні 76,82 долара за барель. Нафта WTI зросла в ціні на 28 центів або на 0,4%. Американська сировина наразі коштує 73,52 долара за барель.
Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:
- Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 77,07 долара за барель (+ 0,64%);
- Контракти WTI торгуються на рівні 73,78 долара за барель (+ 0,74%).