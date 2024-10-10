Що відбувається на ринку нафти

У четвер, 10 жовтня, нафта продовжує зростати в ціні. Cировина дорожчає відразу через кілька факторів. По-перше, потужний шторм спровокував різке збільшення попиту на паливо, видання Reuters.

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По-друге, на ринок впливають побоювання щодо можливих перебоїв з постачанням нафти на Близькому Сході на тлі посилення напруженості у відносинах між Ізраїлем та великим виробником нафти Іраном.

Як змінилися ціни на нафту

Нафта Brent подорожчала на 24 центи або на 0,3%. Ф'ючерси на сировину торгуються на рівні 76,82 долара за барель. Нафта WTI зросла в ціні на 28 центів або на 0,4%. Американська сировина наразі коштує 73,52 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: