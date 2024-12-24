Курс долара на сьогодні

У вівторок, 24 грудня, долар утримує стійкі позиції на ринку. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

Цікаво Що відбувається на ринку нафти напередодні Різдва

Долар відреагував на перспективу утримання процентних ставок на високому рівні на довший час залишається в центрі уваги інвесторів. Паралельно інші валюти торгувалися біля історичних мінімумів.

У зв'язку зі святковим тижнем обсяги торгів, ймовірно, зменшаться з наближенням кінця року. Відсутність важливих економічних даних також означає, що тема процентних ставок, ймовірно, залишиться основним фактором впливу на валютному ринку.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 108,54;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом США

Спершу Індекс долара США торгувався біля максимуму за 2 роки (108,54) – 108,10. На момент створення цього матеріалу, долар коливається на рівні 108,16, зрісши на 0,12%. Діапазон коливання за день становить від 108,06 до 108,21, за даними Markets Watch.