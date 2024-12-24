Курс доллара на сегодня

Во вторник, 24 декабря, доллар удерживает устойчивые позиции на рынке. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Доллар отреагировал на перспективу удержания процентных ставок на высоком уровне на долгое время остается в центре внимания инвесторов. Параллельно другие валюты торговались возле исторических минимумов.

В связи с праздничной неделей объёмы торгов, вероятно, уменьшатся с приближением конца года. Отсутствие важных экономических данных также означает, что тема процентных ставок, вероятно, останется основным фактором влияния на валютном рынке.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 108,54;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом США

Сначала Индекс доллара США торговался у максимума за 2 года (108,54) – 108,10. На момент создания этого материала, доллар колеблется на уровне 108,16, выросший на 0,12%. Диапазон колебания за день составляет от 108,06 до 108,21, по данным Markets Watch.