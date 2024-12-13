Ситуація на ринку валют

Під час торгів у п'ятницю, 13 грудня, долар США зріс щодо головних конкурентів до максимуму за понад 2 тижні. Крім того, американська валюта на шляху до найкращого тижневого зростання за місяць. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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На динаміку на ринку валют впливають очікування, що Федеральна резервна система США знову знизить процентні ставки, але потім займе вичікувальну позицію щодо подальшого курсу монетарної політики.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 108,07;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом

Індекс долара США наразі торгується на рівні 107,15. Цей показник зріс на 0,18%, згідно з даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання за день становить від 106,94 до 107,19.